Kıvanç Tatlıtuğ imaj değişikliğine gitti
Ekranların sevilen yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, imaj tazeledi. Tatlıtuğ'un yeni görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Türkiye'nin en yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ, imaj tazeledi.
İMAJ TAZELEDİ
Kıvanç Tatlıtuğ, sakallarını kısaltıp, saç modelini değiştirdi.
Yeni görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu.
"KOCAN OLAY"
Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler "Bu ne yakışıklılık Allahsız", "Adam ne yapsa oluyor", "Sarı Saruhan geliyor belli", "Adama bakmaya doyamıyorum", "Başak kocan olay git tadını çıkar" yorumlarında bulundu.
Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ, imaj tazeledi.
İMAJ TAZELEDİ
Kıvanç Tatlıtuğ, sakallarını kısaltıp, saç modelini değiştirdi.
Yeni görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu.
"KOCAN OLAY"
Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler "Bu ne yakışıklılık Allahsız", "Adam ne yapsa oluyor", "Sarı Saruhan geliyor belli", "Adama bakmaya doyamıyorum", "Başak kocan olay git tadını çıkar" yorumlarında bulundu.