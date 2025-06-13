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Oyuncu Bahar Şahin'den radikal değişim

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Bahar Şahin, fenomen isimlere makyaj yaptırdı. Ünlü isim son haliyle kendinden konuşturdu.

Ekleme: 13.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Şöhrete kavuştuğu “O Hayat Benim” ve “Zalim İstanbul” dizileriyle sevilen bir isim haline gelen Bahar Şahin, bir süredir gözlerden uzaktı. Bahar Şahin radikal bir imaj değişikliğiyle ortaya çıktı.

BAHAR'IN SON HALİ

Şahin, geçtiğimiz sosyal medya fenomenleriyle bir video paylaştı. Arya Bektaş, Zehra İnşallah ve Buse Korkmaz'la beraber bir kozmetik markasının iş birliği videosuna dahil olan Bahar Şahin, son haliyle görenleri şaşırttı.

Başörtüsüyle poz veren güzel oyuncunun saç rengi değişikliği dikkatlerden kaçmadı.

Bahar Şahin'in kumraldan platine radikal geçişi fark edilince sosyal medyada gündem oldu. Yeni platin rengi saçları hiç iyi yorum almadı.

Oyuncu Bahar Şahin'den radikal değişim

Oyuncu Bahar Şahin'den radikal değişim
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