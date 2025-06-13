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Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ve fenomen eşi Berfu Yenenler, Paris'te dolandırıldıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Ekleme: 13.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
2019 yılında hayatlarını birleştiren ve sosyal medyada neşeli videolarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinen Eser ile Berfu Yenenler çifti, çıktıkları tatilde tatsız bir olay yaşadı.

DOLANDIRILDILAR

Paris’te evlilik yıl dönümlerini kutlayan Yenenler çifti, sokakta karşılaştıkları kişiler tarafından “Sizin için bir hediyemiz var” sözleriyle durduruldu. Sürpriz bir jest bekleyen çift, kendilerine sunulan balon ve birkaç fotoğrafla kısa süreli bir mutluluk yaşadı.

300 EURO

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Hediyelik paketin yalnızca bir balon ve üç fotoğraftan ibaret olduğunu anlayan çift, çekilen bu üç kare için tam 300 euro ödedi.

Berfu Yenenler, yaşanan olayı esprili bir dille Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"FOTOĞRAFI EVE ASACAĞIM"

“Nasıl düştüm bu tezgâha?” diyerek kendine sitem eden Yenenler, “Saf yüzüm beni hedef haline mi getirdi? Neler oldu! Bu fotoğraflar çerçeveletilip evin baş köşesine asılmalı artık, mecbur.” ifadeleriyle yaşadığı mağduriyeti hafif bir mizahla anlattı.

Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı

Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı

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