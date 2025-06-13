Eser ve Berfu Yenenler dolandırıldı

2019 yılında hayatlarını birleştiren ve sosyal medyada neşeli videolarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinen Eser ile Berfu Yenenler çifti, çıktıkları tatilde tatsız bir olay yaşadı.Paris’te evlilik yıl dönümlerini kutlayan Yenenler çifti, sokakta karşılaştıkları kişiler tarafından “Sizin için bir hediyemiz var” sözleriyle durduruldu. Sürpriz bir jest bekleyen çift, kendilerine sunulan balon ve birkaç fotoğrafla kısa süreli bir mutluluk yaşadı.Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Hediyelik paketin yalnızca bir balon ve üç fotoğraftan ibaret olduğunu anlayan çift, çekilen bu üç kare için tam 300 euro ödedi.Berfu Yenenler, yaşanan olayı esprili bir dille Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.“Nasıl düştüm bu tezgâha?” diyerek kendine sitem eden Yenenler, “Saf yüzüm beni hedef haline mi getirdi? Neler oldu! Bu fotoğraflar çerçeveletilip evin baş köşesine asılmalı artık, mecbur.” ifadeleriyle yaşadığı mağduriyeti hafif bir mizahla anlattı.