Cenk Eren'in son hali gündem oldu

Şimdilerde 58 yaşında olan Cenk Eren, yaptırdığı yüz germe ameliyatı ile konuşulmaya devam ediyor.Bakımlı erkek şarkıcılardan Eren, son hali ile de dikkatleri üzerine çekiyor.Operasyon sonrası ödemli haliyle objektiflere yansıyan Eren, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. İyileşme sürecini başarıyla tamamlayan sanatçının yeni hali oldukça beğenildi.Ocak 2025’te yaptığı bir paylaşımda, yüz germe estetiğine dair net bir açıklama yapan Eren, şöyle konuşmuştu:“Bana dediler ki ‘Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?’ Cevap veriyorum: Böyle görünmek için. Saygılar, sevgiler.”