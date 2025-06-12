Sibel Can babaanne oluyor

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile 8 Ekim 2022'de hayatını birleştirmişti.Evlendikleri günden beri ayrılacakları konuşulan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.Sibel Can'ın gelini Merve Kaya Ural, hamile olduğunu açıkladı. Çiftin Haziran 2025’te bir kız bebek beklediği öğrenildi. Aileye yakın kaynaklar, hem Sibel Can’ın hem de genç çiftin büyük heyecan ve mutluluk içinde olduğunu belirtti.Bu güzel haber sonrası sanatçının hayranları, sosyal medyadan Sibel Can'a tebrik mesajları yağdırdı.