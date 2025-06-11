Survivor sonrası estetik yaptırdı!

Survivor 2025'in en iddialı isimlerinden olan Almeda Baylan, beklenmedik bir anda diskalifiye edilmişti.Paylaşımları ve değişimleri gündemde olan ünlü isim, yarışmada 29 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.ALMEDA TATİLDEBaylan, yarışmadan hemen sonra burnundan estetik ameliyatı oldu. Şu sıralar tatilde olan Almeda, estetiklerden sonra yeni görüntüsüyle mutlu ve sık sık da pozlarını paylaşıyor.KIRMIZI BİKİNİ GİYDİAlmeda son olarak kırmızı tanga bikinisiyle kamera karşısına geçip, poz verdi. Pozlarına yorum yağdı.