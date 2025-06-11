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Nihal Candan'dan açıklama var

Günlerdir hastanede tedavi gören ünlü fenomen Nihal Candan, çok merak edilen sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Ekleme: 11.06.2025 - 13:54 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Fenomen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz yıl “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti. Bu süreçte hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu daha da kötüleşti.

29 kiloya kadar düşen ve yoğun bakım görüntüleriyle korkutan Nihal Candan TGRT'e habere bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜMÜ TERCİH EDERİM"

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Candan; ''Baskı mı ölüm mü? derseniz ölümü tercih ederim. Bunun sebebi kesinlikle stres, güzellik kaygısı değil. Değerlerim düştüğü için yoğun bakıma alındım şu an daha iyiyim.' ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'dan açıklama var
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