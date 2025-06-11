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Bir konuştu ortalık karıştı!

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen 55 yaşındaki ünlü popçu Serdar Ortaç, aşka kapılarını kapattığını söyledi. Açıklamasını duyan annesi Nesrin Ortaç, oğluna tepki gösterdi.

Ekleme: 11.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Yıllardır Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, önceki akşam İstanbullu sevenleriyle buluştu. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, son durumu hakkında bilgi verdi.

"SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı yürüme zorluğunu aşarak sahneye tek başına çıktı."Sağlığıma kavuştum" diyen Ortaç, aşk hayatını kapattığını söyledi. Konseri izleyen annesi Nesrin Ortaç, oğlunun bu sözlerine tepki gösterdi.

"AŞK HİÇBİR ZAMAN GEÇMEZ"

Nesrin Ortaç, “Aşka niye kapatmış kendini, geçer mi ondan bu genç yaşta. Sağlığını da buldu artık rahatça yürüyor. Aşk hiçbir zaman geçmez, yaş fark etmez. Ben onu aşka ikna edeceğim. O kendisi bulacak. İnşallah olur bir gün.” dedi.

Bir konuştu ortalık karıştı!
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