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Ata Demirer'den çarpıcı itiraf

30 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü komedyen Ata Demirer, bu süreçte en büyük pişmanlığını anlattı.

Ekleme: 11.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer, kısa sürede 30 kilo vermişti.

"DİYETİSYENLERLE ZAMAN KAYBETTİM"

Demirer, herkesin merak ettiği zayıflama sırrını da anlattı. Bu süre zarfında 30 kilo verdiğini söyleyen komedyen, diyetisyenlere takılarak “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok.” ifadelerin kullandı.

"PİŞMANIM"

Demirer “Hayatta keşkelerin var mı?” sorusu üzerine de şu ifadeleri kullandı: “Şu an kendimde yapmış olduğum reformu 40 yaşında yapmış olmak isterdim. Çünkü şöyle bir ihtimal doğacaktı. Beni farklı resimlere iteceğinden sizin için daha farklı ve daha çeşitli şeyler üretebilirdim. Daha başka filmler yapabilirdim ama hiçbir şey için geç değil. Biraz sıkışmış olacak ama 50’lerde de yapacağım onları. Üretim çağındayım."

Hassas biri olduğunu belirten başarılı oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"RUHEN GENCİM"

“Küsüp uzaklaşırım ama söylerim neden küstüğümü. Kalbi kolay onarılacak biri değilim ama kolay da vazgeçmem insandan. Birçok konuda 20 yaşındaki Ata ile aynıyım. Prensipleri olan bir arkadaşım, çocukken de öyleydim. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Hata tekrarım ve melankolik taraflarım var. Seviyorum onları, değişmiyor. Ama bence o yüzden genç gösteriyorum. Ruhen gencim, çocuk gibiyim. Sağlam atmışım zamanında temeli.

Mesleki olarak en çok mutlu olduğum şeylerden biri, insanlara ilaç oluyorsun. Biz de İstanbul’a geldiğimizde ailecek zor durumlarda kaldık. Çok zor geçindik. Mutluluk kaynağımız Şener Şen filmleriydi. Komedyenler insana iyi gelir, sokakta görsen bile çok iyi hissedersin.”

Ata Demirer'den çarpıcı itiraf
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