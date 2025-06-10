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Somer Şef'in genç aşkı paylaştı

Geçtiğimiz günlerde genç sevgilisi Tilbe Uslu ile görüntülenen MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, bu kez ayak detaylı fotoğraf ile gündem oldu.

Ekleme: 10.06.2025 - 15:09 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
MasterChef jürisi olan Somer Sivrioğlu özel hayatıyla magazin gündeminde...

Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı. Boşanmanın ardından Somer Şef bir süre 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile bir ilişki yaşamıştı.

Aşk hayatına tam gaz devam eden ünlü şef, akabinde ise Ayşe Özyılmazel ile anıldı. Bir süre küs kalıp barışan çift daha sonra ayrılık kararı aldı.

Somer Sivrioğlu şimdi ise kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor.

AYAK DETAYI

Somer Şef son olarak yeni sevgilisi Tilbe Uslu ile birlikte Dalyan'da görüntülenmişti.

Tatillerine devam eden çiftten Tilbe Uslu'nun sosyal medyada paylaşımı dikkat çekti.

X kullanıcıları, Somer Sivrioğlu'nun ayak fotoğrafına kayıtsız kalamadı.

Sosyal medyada bu fotoğrafı görenler "Vallahi tadım kaçtı", "O ayak ne?" gibi yorumlarında bulundu.

Somer Şef'in genç aşkı paylaştı

Somer Şef'in genç aşkı paylaştı
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