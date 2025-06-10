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Aslıhan Güner'den romantik kutlama geldi

Sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımda evliliğinin 12. yıl dönümünü kutlayan Aslıhan Güner, eşine aşkını haykırdı.

Ekleme: 10.06.2025 - 15:10 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile evliliğiyle gündemden düşmeyen Aslıhan Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Güzel oyuncu son olarak eşiyle evliliğinin 12. yılını kutlamak için romantik bir paylaşım yaptı.

"RUHUMUN EŞİ"

Eşiyle romantik anlarının yer aldığı bir video yayınlayan Güner, paylaşımına şu notu düştü: "Ruhumun eşi... Her geçen yıl kalbime bin şükür daha ekledi. Hayat arkadaşım, En iyi arkadaşım. Birbirimizi bulmanın 15. yılı, evliliğimizin, bir olmamızın 12. yılı kutlu olsun. Seni çok seviyorum diğer yarım."

Çiftin romantik paylaşımına kısa sürede birçok tebrik yorumu ve beğeniler geldi.

Aslıhan Güner'den romantik kutlama geldi
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