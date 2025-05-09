Yaz sezonunu açtı!

Her sene havuz başında ya da plajlarda verdiği pozlarla kendisinden konuşturan ünlü oyuncu Mine Tugay, yaz karelerini yayınladı.

Havalar ısınır ısınmaz sıcak havadan bunalan Mine Tugay, kendini serin sulara attı.Havuzda yüzerken çekilen anlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, doğallığı ve enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı."AÇILIŞ YAPILDI"Yayınladığı karelere "Açılış yapıldı" notunu düşen Tugay'ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Oyuncunun her zaman formunu korumasına ve pozitifliği dikkat çekti.