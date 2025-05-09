Sinem Ünsal aşka geldi!

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile birlikte olan Sinem Ünsal, sevgilisinin doğum günününde aşkını haykırdı.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, özel hayatıyla da gündem oluyor.Sosyal medyayı da aktif kullanan Sinem Ünsal son olarak sevgilinin doğum gününü kutladığı pozlarla çok konuşuldu.VİDEOLU KUTLAMAKendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile birlikte olan Ünsal, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile kutladı. Aşkın videosuna takipçilerinden beğeni yağdı.