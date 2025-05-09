Şarkıcı Sinan Akçıl imaj değiştirdi! Yeni görüntüsü gündem oldu

Bir marka iş birliği için imaj değişikliğine giden ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, yeni haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Magazin manşetlerinden hiç düşmeyen isimlerden ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, şimdi de bir marka iş birliği için yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.YENİ İMAJSakallarını kesen Sinan Akçıl sadece bıyık bıraktı. Ünlü ismin yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Yeni imajını sosyal medya üzerinden yayınlayan Akçıl, bu haliyle Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakterine benzetildiğini söyledi.