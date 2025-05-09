Hayranlarını korkutan paylaşım!

Türk pop müziğinin efsane ismi Nazan Öncel'den kötü haber geldi. Ünlü isim, sosyal medyada yaptığı hastane paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.69 yaşındaki sanatçı, aniden hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Öncel, sağlık durumunu bildirdi.Öncel, paylaşımının altına, "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık.Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim sabah 06.00’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen." yazdı.