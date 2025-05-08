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Rabia Soytürk'ten partner itirafı

Ekranların beğenilen yeni yüzlerinden oyuncu Rabia Soytürk, en kötü partnerini açıkladığı itirafıyla gündem oldu.

Ekleme: 8.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 8.05.2025 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, uzun zamandır ekranlarda yok.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettir ünlü isme en kötü partnerinin kim olduğu soruldu.

"BİR ÇOĞUNU SEVDİM"

Soytürk "En kötü demeyeyim de hepsiyle çok iyi anlaştım. Emre’yi de İsmail’i de Burak’ı da çok sevdim. Birçoğunu çok sevdim" ifadelerini kullandı. Rabia Soytürk, muhabirin "Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir.” sözleri üzerine "Kötülük olarak bilemem ama hazzetmediğim biri.” dedi.

"SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Ünlü isim, "Caner Topçu’dan mı söz ediyoruz?" sorusuna ise "Olabilir. Herkesin sevmek zorunda olduğu biri yok. Sevdiğim insanları söylerken çekinmiyorsam sevmediğim insanları söylerken de çekinmiyorum." diye yanıt verdi.

Caner Topçu ile Rabia Soytürk, Duy Beni adlı dizide rol almıştı.

Rabia Soytürk'ten partner itirafı

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