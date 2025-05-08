  • USD: 38,56 - 38,63
  • EURO: 43,81 - 43,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Didem Balçın'dan duygusal paylaşım

Babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybeden oyuncu Didem Balçın, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla babasına hem veda etti hem de onu anlattı.

Ekleme: 8.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 8.05.2025 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Çakallarla Dans gibi popüler birçok yapımdan bildiğimiz ünlü oyuncu Didem Balçın, babasının ölümüyle yıkılmıştı.

Babasına düşkünlüğüyle bilinen Balçın, sosyal medya hesabından takipçilerini duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"CANIM BABAM"

Oyuncu, babasıyla birlikte yer aldıkları fotoğraflara, "Canım babam… Gidişin doğru zamanı yok; gidişler hep çok erken. Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans… Bugün neysem, bu bedende ve neredeysem, sayende… Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine…

"NE ÇOK SEVİLMİŞSİN"

Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler. Ne çok sevilmişsin sen… En güzeli bu baba… Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba… Annemi ve bizi çok güzel sevdin. Güzel sevmeyi bize sen öğrettin… Rahatça uyu şimdi. Binlerce kere teşekkürler sana… Bize hep şiirler okurdun ya… O güzel sesinle. İşte hep öyle kalacaksın bende." notunu düştü.

Didem Balçın'dan duygusal paylaşım
MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu
Rekabet Kurumu süt pazarındaki bir çok şirkete soruşturma başlattı
CHP’li belediye iki haftadır alt geçidin suyunu tahliye edemedi! İsyan eden vatandaş, göle dönen alt geçitte balık avladı
Oruç Reis'ten Somali'de dev keşif! Türkiye yüzde 30 pay alacak
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2'nci duruşma başladı! Çok sayıda kişi aileye destek için geldi
Vedat Işıkhan: Ocak-nisan aylarında 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik
Vatandaşlar tepkili! CHP’li Belediyeden yüzde 237 zam
Suikast iddiası gündemde! DEM Parti'den açıklama geldi
Milli Savunma Bakanlığı 'Askerlik 3 aya düşecek” iddiaları hakkında açıklama yaptı
Saçından tutulup yerde sürüklendi! Akran zorbalığı pes dedirtti
Stratejik konsey toplanıyor! Erdoğan'la kritik görüşme
Bölge ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Trump” talebi! 'Sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsiniz'
Adıyaman'da sokak köpekleri köylülerin hayvanlarına saldırdı
Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Keşif yaptığı ortaya çıktı
İlk olacak! Trump sat vererek dünyaya duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu. 'Ek atama olmayacak'
Osman Gökçek, Mansur Yavaş'ın 150 Milyon TL'lik dev vurgununu bu sözlerle anlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır
99 gün sonra meclis'te! Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katılıyor
ChatGPT'de bu ayarı acil kapatın! Konuşmaları kullanıyor...

ChatGPT'de bu ayarı acil kapatın! Konuşmaları kullanıyor...

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi

FBI'dan telefon kullanıcılarına uyarı! Metin dolandırıcılığına dikkat edin

FBI'dan telefon kullanıcılarına uyarı! Metin dolandırıcılığına dikkat edin

Google, güncellenmiş yeni Gemini modelini tanıttı

Google, güncellenmiş yeni Gemini modelini tanıttı

Sürücülere büyük kolaylık! Geliştirilen mobil uygulama bu risklere karşı uyaracak

Sürücülere büyük kolaylık! Geliştirilen mobil uygulama bu risklere karşı uyaracak

WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Sohbetler artık sıradan olmayacak

WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Sohbetler artık sıradan olmayacak