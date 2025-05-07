Ünlü oyuncudan çarpıcı itiraf!

Bir dönem Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri olan şarkıcı Reyhan Karaca, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.54 yaşındaki Reyhan Karaca, özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu.NİKAH İPTALKaraca, ünlü bir oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı iptal ettiğini söyledi.Anlatırken gözyaşlarına engel olamayan Reyhan Karaca, şu ifadeleri kullandı:"ÇOK BAŞARILI BİR ADAM""İnat ettim. O evlendi, çocuk sahibi oldu. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama aklıma geliyor tabii ki. Şimdiki aklım olsaydı daha affedici olabilirdim. Bu huyumdan nefret ediyorum, kafam atıyor ve altın vuruş yapıyorum. Üzerinden çok sular aktı. Şimdi görüyorum televizyonda, çok başarılı işler yapıyor."