  • USD: 38,56 - 38,63
  • EURO: 43,81 - 43,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cinsiyetine kadar açıkladılar!

Anne - baba olmak için heyecanlı bir bekleyiş içinde olan oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Ekleme: 7.05.2025 - 10:18 Güncelleme: 7.05.2025 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Ekranların başarılı oyuncularından Tolga Sarıtaş ve beş aylık hamile olan modacı eşi Zeynep Mayruk, bir etkinlikte görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda evlenen ünlü çift, bebek beklediklerini duyurmuşlardı. Anne- baba olmak için gün sayan ikili, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

ERKEK BEBEK

Ünlü oyuncu, “İlk başta yoğun duygular yaşadık. Artık beşinci aydayız, sabırsızlık başlıyor. Erkek bebeğimiz olacak. İsim düşünüldü ama şu an erken.” diye konuştu.

Cinsiyetine kadar açıkladılar!

Osman Gökçek, Mansur Yavaş'ın 150 Milyon TL'lik dev vurgununu bu sözlerle anlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır
99 gün sonra meclis'te! Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katılıyor
CHP'li belediyede grev! İşçiler çalışmayı bıraktı
Devlet Bahçeli, Meclis mesaisine başlıyor
Bakan Uraloğlu'ndan yaş sınırı açıklaması: Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruyacağız
Arif Kocabıyık gözaltına alındı
İBB soruşturması: Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İşçileri greve giden Konak Belediyesi: 'Hizmet veremeyeceğiz, sokağa çöp bırakmayın'
Sevgili tuzağı kabusla bitti! Buluşmaya çağırdı videoya çekti...
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 16 gözaltı
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 52 bin 635’e yükseldi
Hindistan Pakistan savaşında 'altın' cephesi: Gerilim piyasaları nasıl etkileyecek?
İstanbul’da Murat Kurum başkanlığında kentsel dönüşüm zirvesi
Geçen yılı kara yolu trafik kazalarında 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti
Dünya diken üstünde! Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı: Peş peşe karşılıklı saldırılar
Parayı ver iskanı al! Rüşvet soruşturmasında bir müteahhitten daha itiraf
Kabus gecesinde korkunç saldırı! Terörist kampı dediler camiyi bombaladılar: İşte Hint savaş uçaklarının saldırı anı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 568 şüpheli yakalandı
Togg T10X zirveyi bırakmadı! Hem elektrikli lideri hem C-SUV sınıfı birincisi

Togg T10X zirveyi bırakmadı! Hem elektrikli lideri hem C-SUV sınıfı birincisi

İznik Gölü'nde şaşırtan görüntü: 3 gün arayla ikincisi bulundu!

İznik Gölü'nde şaşırtan görüntü: 3 gün arayla ikincisi bulundu!

Turist olarak gitti altın hazinesi buldu! 20. yüzyıldan kalma nesneler

Turist olarak gitti altın hazinesi buldu! 20. yüzyıldan kalma nesneler

Bilim insanları şaşkın... Bin yıldızlık aile galaksiye saçıldı!

Bilim insanları şaşkın... Bin yıldızlık aile galaksiye saçıldı!

Uzmanlardan KKKA uyarısı! Keneden korunmanın en kritik yolları

Uzmanlardan KKKA uyarısı! Keneden korunmanın en kritik yolları

ChatGPT, Ghibli trendi sayesinde aylık trafikte X'i geçti

ChatGPT, Ghibli trendi sayesinde aylık trafikte X'i geçti