Cinsiyetine kadar açıkladılar!

Anne - baba olmak için heyecanlı bir bekleyiş içinde olan oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Ekranların başarılı oyuncularından Tolga Sarıtaş ve beş aylık hamile olan modacı eşi Zeynep Mayruk, bir etkinlikte görüntülendi.Geçtiğimiz aylarda evlenen ünlü çift, bebek beklediklerini duyurmuşlardı. Anne- baba olmak için gün sayan ikili, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.Ünlü oyuncu, “İlk başta yoğun duygular yaşadık. Artık beşinci aydayız, sabırsızlık başlıyor. Erkek bebeğimiz olacak. İsim düşünüldü ama şu an erken.” diye konuştu.