Cansel Elçin babalığını anlattı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti ilk çocukları Atlas'a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bütün vaktini çocuğuyla geçiren Elçin, babalıkla ilgili konuştu.
Oyuncu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında dünyaevine girmişti.
Mutlu beraberlikleri devam eden oyuncu çift, 31 Ocak 2025'te oğulları ‘Atlas'ı kucaklarına alıp, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
"FİZİKSEL ANLAMDA SINIRLIYIM"
Cansel Elçin “Nasıl bir babasınız?” sorusuna esprili bir cevap verdi: “Fiziksel anlamda sınırlıyım. Memem olsa süt vereceğim! Bence anne daha dinç kalabiliyor ama ben de elimden geleni yapıyorum.”
Mutlu beraberlikleri devam eden oyuncu çift, 31 Ocak 2025'te oğulları ‘Atlas'ı kucaklarına alıp, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
"FİZİKSEL ANLAMDA SINIRLIYIM"
Cansel Elçin “Nasıl bir babasınız?” sorusuna esprili bir cevap verdi: “Fiziksel anlamda sınırlıyım. Memem olsa süt vereceğim! Bence anne daha dinç kalabiliyor ama ben de elimden geleni yapıyorum.”