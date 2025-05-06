Sezen Aksu müzik haklarını sattı

Sezen Aksu, uzun zaman önce sahneleri bıraktığını açıklamıştı.Sahneleri bırakan Aksu, son olarak şarkı haklarını satmasıyla gündeme geldi.Universal Music Türkiye (UMG), sanatçı, söz yazarı ve yapımcı Sezen Aksu’nun kataloğunu satın aldığını duyurdu.21 single ve 30 albümün yayın haklarını satın aldığını duyuran UMG Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, "Aksu’nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız. Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu’nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız." dedi.Sezen Aksu, telif haklarını müzik şirketine 700 milyon liraya sattı.Universal Music Group’un satın aldığı katalog, Sezen Aksu’nun bugüne kadar yayınladığı 21 single ve 30 albümden oluşuyor.Şirket, bu eserlerin tüm yayın haklarını üstlenerek dünya genelinde telif gelirlerinden faydalanma hakkına sahip olacak.UMG, söz konusu katalog üzerindeki yayınlama, film ve dizi gibi platformlarda senkronizasyon ve lisans haklarını da yönetecek.Aksu’nun tüm eserlerini elinde bulundurduğunu duyuran UMG, İsrail’e açıktan destek vermesi ile biliniyor. Şirket, 2021’de İsrail'de bir ofis açarak ülkedeki müzik sektörüne doğrudan destek sağlamaya başladı.UMG’nin CEO'su Lucian Grainge ve alt kuruluşu UMPG'nin Başkanı Jody Gerson, İsrail'e destek veren isimler arasında yer alıyor. Şirketin en büyük yatırımcısı ise Amerikalı Yahudi iş adamı Bill Ackman.