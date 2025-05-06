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Ölümle tehdit etti!

Bir kişiye tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yollayan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı

Ekleme: 6.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 6.05.2025 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'ın olayları bitmek bilmiyor.

Civelek hakkında, sosyal medya üzerinden bir kişiye tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"SENİ SALLANDIRIRIM"
Eski sevgilisi Alican Kurt'a yönelik paylaşımlar yapan Feyza Civelek, kendisini eleştiren bir kişinin yorumunu görünce çılgına döndü. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Feyza Civelek, Wang’a gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Hayatında beni görmedin etmedin, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim… Numaranı aldım, boyunun ölçüsünü alacağım… Bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım.”

ŞİKAYETÇİ OLDU
Civelek’in tehdit ve hakaret içerikli mesajlarını alan Mert Wang, karşılıklı cevap vermek yerine hareket geçti. İstanbul Adliyesi’ne giderek şikâyetçi oldu. Wang şikayet dilekçesinde, Civelek’in kendisini hedef alarak hakaret ettiğini, hayatına yönelik tehditte bulunduğunu ve onur, şeref ile saygınlığını zedelediğini ifade etti. Wang, Civelek’in söz konusu mesajları korkutma ve sindirme amacıyla attığını da ayrıca belirtti.

Ölümle tehdit etti!
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