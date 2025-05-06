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Beyaz Gazete
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Müzik haklarını sattı!

Universal Music Group, Türk müziğinin "Minik Serçe'si" olarak anılan Sezen Aksu'nun şarkı haklarını 700 milyon liraya satın aldı. Ancak Aksu'nun şarkı haklarını satın alan şirketin sahibinin İsrail destekçisi olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 6.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 6.05.2025 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Sezen Aksu, uzun zaman önce sahneleri bıraktığını açıklamıştı.
Sahneleri bırakan Aksu, son olarak şarkı haklarını satmasıyla gündeme geldi.
Universal Music Türkiye (UMG), sanatçı, söz yazarı ve yapımcı Sezen Aksu’nun kataloğunu satın aldığını duyurdu.


"AKSU'NUN KARİYERİNE HER ZAMAN HAYRANDIK"
21 single ve 30 albümün yayın haklarını satın aldığını duyuran UMG Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, "Aksu’nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız. Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu’nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız." dedi.

ŞARKILARININ BEDELİ: 700 MİLYON LİRA
Sezen Aksu, telif haklarını müzik şirketine 700 milyon liraya sattı.
Universal Music Group’un satın aldığı katalog, Sezen Aksu’nun bugüne kadar yayınladığı 21 single ve 30 albümden oluşuyor.
Şirket, bu eserlerin tüm yayın haklarını üstlenerek dünya genelinde telif gelirlerinden faydalanma hakkına sahip olacak.
UMG, söz konusu katalog üzerindeki yayınlama, film ve dizi gibi platformlarda senkronizasyon ve lisans haklarını da yönetecek.


Müzik haklarını sattı!

SAHİBİ İSRAİL DESTEKÇİSİ
Aksu’nun tüm eserlerini elinde bulundurduğunu duyuran UMG, İsrail’e açıktan destek vermesi ile biliniyor. Şirket, 2021’de İsrail'de bir ofis açarak ülkedeki müzik sektörüne doğrudan destek sağlamaya başladı.

EN BÜYÜK YATIRIMCISI YAHUDİ
UMG’nin CEO'su Lucian Grainge ve alt kuruluşu UMPG'nin Başkanı Jody Gerson, İsrail'e destek veren isimler arasında yer alıyor. Şirketin en büyük yatırımcısı ise Amerikalı Yahudi iş adamı Bill Ackman.

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