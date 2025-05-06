  • USD: 38,53 - 38,60
  • EURO: 43,64 - 43,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mutlu Kaya'nın son paylaşımı üzdü

Kısa süre önce hastanelik olan Mutlu Kaya duygusal paylaşımıyla takipçilerini üzdü.

Ekleme: 6.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 6.05.2025 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem katıldığı şarkı yarışmasıyla gönüllere taht kuran ve ünlü şarkıcı Sibel Can'a benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Mutlu Kaya, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 18 Mayıs 2016’da, eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından ablasının evindeyken başından vurularak ağır yaralanmıştı.

"Sesi Çok Güzel" yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, yıllar önce yaşadığı silahlı saldırının ardından verdiği yaşam mücadelesiyle hafızalara kazındı.

Kaya, yeniden yürüyebilmek için mücadele ederken, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekiyor.

"DÖRT DUVAR ARASINDA YAŞIYORUM"

Fizik tedavisine devam eden Mutlu Kaya, son olarak Instagram'da yaptığı bir paylaşımda şu sözlerle takipçilerini duygulandırdı:

"HAYALLERİM VARDI"

“Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır. Hayallerim vardı, umutlarım çoktu, mutlu olacaktım. Annem bana değil, ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali. Artık özgürce uçmak istiyorum.”

Mutlu Kaya'nın son paylaşımı üzdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi
İzmir kaynıyor! Önce Narlıdere ve Konak şimdi de büyükşehir
İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi
Özgür Özel'e saldıran şahıs tutuklandı
Çorum'da un fabrikası patladı: Çok sayıda yaralı var
Ekonomi Bakanı Bolat'tan ticarete ilişkin önemli açıklama
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı kararı
CHP'li belediyede işçiler greve gitti! Yüzlerce işçi destek için toplandı
Emine Erdoğan'dan 'Hıdırellez' paylaşımı: Filizlenen her tohum kalplere şifa olsun
Bakan açıkladı! 267 ilaç geri ödeme listesinde
Ulaşımda tasarruf dönemi! 6 saatlik yol 2 saate düşüyor
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 52 bin 615'e yükseldi
Rum lobisinden küstah sözler: F-35 satışı kabusları oldu! ABD’li senatörlere yalvardılar
İstanbul'da su kuyruğu! 90’lı yılları hatırlattı...
CHP sahtekarlığa doymuyor! Bildiri yayınladılar rezil oldular: Demans hastası için “imza attı” dediler
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş hakkında bomba iddia: İnanamayacaksınız!
CHP’li belediyeyi karıştıran rapor! Vatandaşın paraları hizmete değil faize akmış
Adana'da sokak köpekleri dehşet saçıyor
Sendika zorbalığı Ankara’yı sarstı! EGO’dan sonra itfaiye ve zabıta
Reklamsız YouTube artık daha ucuz! Yeni Premium paketi geliyor

Reklamsız YouTube artık daha ucuz! Yeni Premium paketi geliyor

1 metre boyunda zehir saçıyor! Boyunla kolye gibi dolandı

1 metre boyunda zehir saçıyor! Boyunla kolye gibi dolandı

Elon Musk resmen kendi şehrini kurdu: Starbase

Elon Musk resmen kendi şehrini kurdu: Starbase

Atlantik'ten Marmara Denizi'ne geldi! Korkutan gelişme...

Atlantik'ten Marmara Denizi'ne geldi! Korkutan gelişme...

Uydu sayısı artıyor: Çin yeni bir trafik sistemi kuracak

Uydu sayısı artıyor: Çin yeni bir trafik sistemi kuracak

Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ilin tümünde sistem değişiyor!

Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ilin tümünde sistem değişiyor!