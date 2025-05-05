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Şarkıcı Buray'dan evlilik itirafı

Yaşadığı acıları ve kederleri müziğe dökerek şarkı yaptığını söyleyen Buray, bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı daha önce bir evlilik yaptığını, 6 yıl sonra da boşandığını söyledi.

Ekleme: 5.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 5.05.2025 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı Buray, katıldığı programla özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. En uzun ilişkisi hakkında konuşan Buray, daha önce evlenip boşandığını söyledi.

Şarkıcı, programda “En uzun ilişkin ne kadar sürdü?” sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi.

"6 YIL EVLİ KALDIM"

Daha önce bir evlilik yaşadığını itiraf eden Buray, şunları söyledi: “6 yıl evli kaldım. Avustralya’da yaşadım. 24 yaşında kızı istedim, 25’te evlendim, 31’de de boşandım. Eski eşim Avustralya’da doğdu ve büyüdü ama ailesi Türk’tü.”

Buray bir dönem oyuncu Ezgi Şenler ile aşk yaşamıştı. Sık sık romantik pozlar veren çiftin ilişkisi kısa sürmüş, yollarını ayırmıştı.

Şarkıcı Buray'dan evlilik itirafı
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