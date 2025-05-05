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Konserde bomba alarmı!

Lady Gaga'nın Brezilya'nın Copacabana Plajı'nda düzenlenen konserinde ücretsiz el yapımı patlayıcılarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı.

Ekleme: 5.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 5.05.2025 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü Amerikalı ünlü şarkıcı Lady Gaga, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bulunan ünlü Copacabana Plajı’nda dev bir konser verdi.

BOMBA SALDIRISI ENGELLENDİ

Yaklaşık iki milyondan fazla kişinin katıldığı ücretsiz etkinlik, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Arka planda tüyler ürpertici bir saldırı girişimi yaşandı. Brezilya polisi, konsere yönelik bir bombalı saldırı planını engellediğini duyurdu.

Yetkililerin açıklamasına göre, gözaltına alınan iki şüpheli, konser sırasında el yapımı patlayıcılarla büyük bir saldırı gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Şüphelilerin, olay anında büyük bir kaos yaratmak ve sosyal medya platformlarında ün kazanmak için saldırıyı planladıkları bildirildi. Brezilya polisi, bu kişilerin olay öncesinde çeşitli bireyleri saldırı için organize etmeye çalıştığını tespit etti.

PATLAMAYA MÜDAHALE ETTİ

Saldırganların yakalanmasıyla birlikte olası bir kitlesel felaketin önüne geçilmiş oldu. On binlerce kişinin aynı anda bulunduğu plajda meydana gelebilecek bir patlama, yalnızca konsere gelenleri değil, çevredeki sivil halkı da tehlikeye atabilirdi. Brezilya güvenlik güçleri, saldırganlara ulaşarak herhangi bir patlama yaşanmadan olaya müdahale etti.

İki milyondan fazla kişinin katıldığı bir açık hava konserinde gerçekleşebilecek bir bombalı saldırı, modern müzik tarihinin en büyük trajedilerinden biri olabilirdi. Brezilya güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde bu karanlık senaryo engellenmiş oldu.

Konserde bomba alarmı!
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