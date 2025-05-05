  • USD: 38,51 - 38,58
  • EURO: 43,64 - 43,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Berk Atan'ın son durumu nasıl?

Gönül Dağı'nın oyuncularından Berk Atan'ın trafik kazası sonucu kaburgaları kırılmıştı. Günlerce hastanede tedavi gören Atan'dan yeni kare geldi.

Ekleme: 5.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 5.05.2025 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Ekranların sevilen yapımlarından Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kaza sonrası Berk Atan, hastaneden paylaşım yaparak sağlık durumunu açıklamıştı.

Tedavisi hastanede devan eden Berk Atan, kaza sonrası sosyal medya hesabından şunları söylemişti:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen herkese minnettarım.”

Berk Atan'ın son durumu nasıl?

"ÇOK ŞÜKÜR"

Berk Atan'dan geçirdiği trafik kazasından günler sonra bir paylaşım daha geldi.

Berk Atan, Instagram hesabından "Çok Şükür" yazdığı bir paylaşımla kendini gösterdi.

Berk Atan'ın son durumu nasıl?
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuşuyor
Son bir yılda 40 yeni noterlik ihdas edildi: Noterlik sayısı 2 bin 385’e yükseldi
Esnaftan CHP’li Marmaris Belediyesine ikinci kez isyan!
Gazze işgali genişliyor! İsrail askerleri çağrıya uymadı
Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Ticaret Bakanlığı: 4 aylık piyasa denetiminde 1 milyar 25 milyon lira ceza uygulandı
Trafik kurallarına uymayanlara yeni cezalar geliyor
CHP’li Urla Belediyesi’nden çevre katliamı! Boş araziye kaçak döküm...
Aile hekimliğinde yeni uygulama! Yarın başlıyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 567'ye yükseldi
Gerçeği kabullenemeyen Atina çıldırdı: O sözler Rum Yunan blokunu sarstı! Alçak ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar
Dünya Gazze'deki katliama ortak! Terör devleti İsrail her gün yeni savaş suçu işliyor
Kira zam oranı belli oldu: Enflasyona göre kira zammı nasıl hesaplanır?
TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı
Özgür Özel'e saldıran şahsın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi! 1 milyarı aşkın para cezası
CHP’lilerden Ekrem İmamoğlu’na istifa et çağrısı: Aklan da gel
İrfan Değirmenci, 1 Mayıs kutlamalarına LGBT bayrağıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Ziyareti sonrası Dikkat Çeken Açıklamalar
Reklamsız YouTube artık daha ucuz! Yeni Premium paketi geliyor

Reklamsız YouTube artık daha ucuz! Yeni Premium paketi geliyor

1 metre boyunda zehir saçıyor! Boyunla kolye gibi dolandı

1 metre boyunda zehir saçıyor! Boyunla kolye gibi dolandı

Elon Musk resmen kendi şehrini kurdu: Starbase

Elon Musk resmen kendi şehrini kurdu: Starbase

Atlantik'ten Marmara Denizi'ne geldi! Korkutan gelişme...

Atlantik'ten Marmara Denizi'ne geldi! Korkutan gelişme...

Uydu sayısı artıyor: Çin yeni bir trafik sistemi kuracak

Uydu sayısı artıyor: Çin yeni bir trafik sistemi kuracak

Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ilin tümünde sistem değişiyor!

Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ilin tümünde sistem değişiyor!