  • USD: 38,51 - 38,58
  • EURO: 43,64 - 43,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aşıkların karesi gündem oldu

Birbirlerine sırılsıklam aşık olan dünyaca ünlü iki isim Gigi Hadid ve Bradley Cooper'dan yeni kare geldi.

Ekleme: 5.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 5.05.2025 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Podyumların en beğenilen isimlerinden manken Gigi Hadid, bir süredir ünlü oyuncu Bradley Cooper ile birlikte.

30. yaş günü New York'ta kutlayan model, peş peşe Instagram'dan fotoğraflar paylaştı.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Instagram'dan peş peşe fotoğraflar paylaşan Hadid, "30 yaşında olduğum için çok şanslı hissediyorum! En inanılmaz insanlardan bazılarına anne, arkadaş, ortak, kız kardeş, iş arkadaşı olduğum için çok şanslıyım!!

Geçen haftaki doğum günümde, her gün ve dünyanın dört bir yanından sizden gelen destek ve cesaret için çok şanslıyım. Yeni bir on yılı aldığım için minnettarım ve onur duyuyorum." dedi.

Yayınlanan karelerde Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ın dudak dudağa verdiği poz oldu. Ünlü manken böylece aşkını resmi olarak ilan etti. Paylaşım 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Aşıkların karesi gündem oldu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuşuyor
Son bir yılda 40 yeni noterlik ihdas edildi: Noterlik sayısı 2 bin 385’e yükseldi
Esnaftan CHP’li Marmaris Belediyesine ikinci kez isyan!
Gazze işgali genişliyor! İsrail askerleri çağrıya uymadı
Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Ticaret Bakanlığı: 4 aylık piyasa denetiminde 1 milyar 25 milyon lira ceza uygulandı
Trafik kurallarına uymayanlara yeni cezalar geliyor
CHP’li Urla Belediyesi’nden çevre katliamı! Boş araziye kaçak döküm...
Aile hekimliğinde yeni uygulama! Yarın başlıyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 567'ye yükseldi
Gerçeği kabullenemeyen Atina çıldırdı: O sözler Rum Yunan blokunu sarstı! Alçak ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar
Dünya Gazze'deki katliama ortak! Terör devleti İsrail her gün yeni savaş suçu işliyor
Kira zam oranı belli oldu: Enflasyona göre kira zammı nasıl hesaplanır?
TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı
Özgür Özel'e saldıran şahsın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi! 1 milyarı aşkın para cezası
CHP’lilerden Ekrem İmamoğlu’na istifa et çağrısı: Aklan da gel
İrfan Değirmenci, 1 Mayıs kutlamalarına LGBT bayrağıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Ziyareti sonrası Dikkat Çeken Açıklamalar
Reklamsız YouTube artık daha ucuz! Yeni Premium paketi geliyor

Reklamsız YouTube artık daha ucuz! Yeni Premium paketi geliyor

1 metre boyunda zehir saçıyor! Boyunla kolye gibi dolandı

1 metre boyunda zehir saçıyor! Boyunla kolye gibi dolandı

Elon Musk resmen kendi şehrini kurdu: Starbase

Elon Musk resmen kendi şehrini kurdu: Starbase

Atlantik'ten Marmara Denizi'ne geldi! Korkutan gelişme...

Atlantik'ten Marmara Denizi'ne geldi! Korkutan gelişme...

Uydu sayısı artıyor: Çin yeni bir trafik sistemi kuracak

Uydu sayısı artıyor: Çin yeni bir trafik sistemi kuracak

Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ilin tümünde sistem değişiyor!

Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı: 81 ilin tümünde sistem değişiyor!