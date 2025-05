Aşıkların karesi gündem oldu

Podyumların en beğenilen isimlerinden manken Gigi Hadid, bir süredir ünlü oyuncu Bradley Cooper ile birlikte.30. yaş günü New York'ta kutlayan model, peş peşe Instagram'dan fotoğraflar paylaştı.Instagram'dan peş peşe fotoğraflar paylaşan Hadid, "30 yaşında olduğum için çok şanslı hissediyorum! En inanılmaz insanlardan bazılarına anne, arkadaş, ortak, kız kardeş, iş arkadaşı olduğum için çok şanslıyım!!Geçen haftaki doğum günümde, her gün ve dünyanın dört bir yanından sizden gelen destek ve cesaret için çok şanslıyım. Yeni bir on yılı aldığım için minnettarım ve onur duyuyorum." dedi.Yayınlanan karelerde Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ın dudak dudağa verdiği poz oldu. Ünlü manken böylece aşkını resmi olarak ilan etti. Paylaşım 1 milyondan fazla beğeni aldı.