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Ünlü oyuncudan ilk fotoğraf geldi

19 Nisan'da trafik kazası geçiren Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan'ın kaburgaları kırılmıştı. Günlerce hastanede tedavi gören Atan son halini sosyal medyada paylaştı.

Ekleme: 4.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 4.05.2025 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
TRT’nin Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Berk Atan ile Aybike Sağlam Taşkın yaralandı.

Tedavisi hastanede devan eden Berk Atan kaza sonrası sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen herkese minnettarım.”
Berk Atan'dan geçirdiği trafik kazasından günler sonra bir paylaşım daha geldi.

Ünlü oyuncudan ilk fotoğraf geldi
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