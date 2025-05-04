Ege Kökenli'den yeni pozlar

Güneşin Kızları, Kalp Atışı, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu. Geçen haftalarda bebek müjdesi veren Kökenli, "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz" diyerek hamileliğini duyurdu. Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar geldi.

Güneşin Kızları, Kalp Atışı, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirdi.Ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya paylaşımlarında eşiyle romantik pozlarına sık sık yer veren ünlü oyuncudan geçen haftalarda bebek müjdesi geldi.32 yaşındaki ünlü oyuncu, anne olacağını "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" sözleriyle duyurdu.Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Ege Kökenli, karnı burnunda yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Kökenli'nin büyüyen karnı dikkat çekti.İşte Ege Kökenli'nin karnı burnunda pozları...