  • USD: 38,37 - 38,44
  • EURO: 43,50 - 43,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ebru Gündeş itirafı!

İbrahim Tatlıses'in küçük yaşlarda keşfettiği "Azeri Kızı" lakabıyla Günel Zeynalova, sosyal medya hesabında Ebru Gündeş ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, geçmişte nişanlısı Reza Zarrab'la yasak aşk yaşayan Ebru Gündeş'i affettiğini açıkladı. İşte Günel Zeynalova'nın kısa sürede gündem olan o açıklaması...

Ekleme: 4.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 4.05.2025 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Küçük yaşlarda İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısıyla hafızalara kazınan Günel Zeynalova, yaşadığı ihanet olayıyla bir dönemin magazin gündemine damga vurmuştu.

Evlilik hazırlıkları yaptığı sırada ihanetle sarsılan Günel, televizyon kanallarına çıkıp Ebru Gündeş'in 8 yıllık sevgilisi Zarrab'ı elinden aldığını söylemişti.
Bir dönemin en çok konuşulan magazin olayı yıllar sonra Günel'in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Sosyal medya hesabında takipçileriyle dertleşen Günel, art arda yayınladığı videolardan birinde Ebru Gündeş'e yer verdi.
Söz konusu videolarda sohbeti affetme konusuna getiren Günel, ve geçmişte nişanlısı Reza Zarrab'la yasak aşk yaşayan Ebru Gündeş'i affettiğini açıkladı.

Günel "Ben arkadaşlarıma 'Affedin herkesi' derim. Kalbinizde sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana soruyorsunuz ya; 'Ebru Gündeş'i affettin mi?' diye… Evet ben kalbimde herkesi affettim" ifadelerini kullandı.
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, 2010-2021 yılları arasında evli kaldı ve Alara adında bir kızları oldu.

Ebru Gündeş itirafı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Ziyareti sonrası Dikkat Çeken Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Ömer Çelik: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz
Yılmaz Tunç: Zafer Partisi'nin paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Türk İHA’ları Siyonistleri korkuttu! Şimdiden uyardılar: İsrail için tehdit
CHP kurultayındaki skandal derinleşiyor: Rüşvet, dolar trafiği, medya manipülasyonu
Yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen denetimlerde 496 bin araca işlem yapıldı
ABD basınından KAAN değerlendirmesi: ABD, Çin ve Rusya'ya meydan okuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde konuşuyor
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
Cumhurtbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar
Çalışanları kovdu yandaşları aldı! 'Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' demişlerdi
Yunan’da Rum’da Başkan Erdoğan paniği! Kıbrıs ziyareti korkuttu provokasyon başladı
Parti araçlarını polisin üzerine sürmüşlerdi! Aslı Baykal'dan CHP'ye sert tepki
Beykoz'da Ekrem İmamoğlu isyanı! Beykozlular değil Beylikdüzü ekibi yönetiyor
Capaticy AVM'nin sahibi rüşvet çarkını anlattı! Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler!
Denizlerde teknolojik bağımsızlık! Doğu Akdeniz’deki deniz trafiği yerli ve milli sistemle izlenecek
Bu telefonları sakın kullanmayın! Hepsi toplatılıyor
Çocukların hayatını tehlikeye atmışlardı! Bakan duyurdu: Servis sürücüleri yakalandı
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 52 bin 495'e yükseldi
Yurtta hava durumu: Batıya yaz geliyor

Yurtta hava durumu: Batıya yaz geliyor

Yalnızca 10 gün canlı kalabilen bu çiçeği koparan, 557 bin TL ceza öder

Yalnızca 10 gün canlı kalabilen bu çiçeği koparan, 557 bin TL ceza öder

Maymun çiçeği vakalarında artış! 12 günlük kapanma ilan edildi

Maymun çiçeği vakalarında artış! 12 günlük kapanma ilan edildi

Petrol fiyatları son 4 yılın dibinde! Akaryakıta büyük indirim geliyor

Petrol fiyatları son 4 yılın dibinde! Akaryakıta büyük indirim geliyor

Yapay zeka destekli MR! Alzheimer'ı erken teşhis edebilir

Yapay zeka destekli MR! Alzheimer'ı erken teşhis edebilir

Kentin zirvesindeki mezarın sırrı! Perşembe günleri ışık görülüyor

Kentin zirvesindeki mezarın sırrı! Perşembe günleri ışık görülüyor