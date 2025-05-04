Ebru Gündeş itirafı!

Küçük yaşlarda İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısıyla hafızalara kazınan Günel Zeynalova, yaşadığı ihanet olayıyla bir dönemin magazin gündemine damga vurmuştu.Evlilik hazırlıkları yaptığı sırada ihanetle sarsılan Günel, televizyon kanallarına çıkıp Ebru Gündeş'in 8 yıllık sevgilisi Zarrab'ı elinden aldığını söylemişti.Bir dönemin en çok konuşulan magazin olayı yıllar sonra Günel'in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.Sosyal medya hesabında takipçileriyle dertleşen Günel, art arda yayınladığı videolardan birinde Ebru Gündeş'e yer verdi.Söz konusu videolarda sohbeti affetme konusuna getiren Günel, ve geçmişte nişanlısı Reza Zarrab'la yasak aşk yaşayan Ebru Gündeş'i affettiğini açıkladı.Günel "Ben arkadaşlarıma 'Affedin herkesi' derim. Kalbinizde sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana soruyorsunuz ya; 'Ebru Gündeş'i affettin mi?' diye… Evet ben kalbimde herkesi affettim" ifadelerini kullandı.Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, 2010-2021 yılları arasında evli kaldı ve Alara adında bir kızları oldu.