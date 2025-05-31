Danla Bilic'e ölüm tehdidi

Danla Bilic, bir kez daha eski sevgilisi yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi.Bilic, daha önce sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı eski sevgilisinin serbest bırakıldıktan sonra kendisini tehdit etmeye devam ettiğini açıkladı.Danla Bilic yayınladığı videoda, "Bugün dayımı arayıp, ailemden dayımın numarasını bulup işte 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' beyanında bulunmuş." dedi.Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddete maruz kaldığını açıklamıştı.Berk Çetin tutuklanırken Danla Bilic, son yayınladığı videoda tehdit edildiğini söyledi.Bilic videoda, "Ben bayağı televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum aleni bir şekilde, belgesellerde falan izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta, ayrı bir dosyanın duruşması görüldü. 4 gün sonra da tahliye edildi.Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden, tavrından çok açık belliydi. Ama ben yine de bir umut, insan özgürlüğünün değerini anlar, birazcık sağlıklı bir ruh haline sahipse ki değilmiş." dedi.Bugün dayımı arayıp, ailemden dayımın numarasını bulup işte 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' beyanında bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda.Bu insan şu an bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde ailemden birilerinin numarasını alıp, onları da artık devreye sokup çok da gurur duyarak söylüyor ve bu insan dışarıda şu an, dışarıda.