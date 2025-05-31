China Suarez ikinci kez İstanbul turunda

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'u keşfetmeye devam ediyor. Ayasofya Camii sonrası bu kez de Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.

Bir süredir Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk yaşayan ve sık sık İstanbul'a gelip giden China Suarez, İstanbul'un tarihi yerlerini gezmeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu kutlamak üzere Mauro Icardi ile İstanbul'a gelen China Suarez, Ayasofya Camii'ni ziyaret etmişti.China Suárez, bu sefer rotayı Dolmabahçe Sarayı'na çevirdi.Dolmabahçe Sarayı'nın içini ve bahçesini dolaşan China Suarez, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.China Suarez'in yanında çocukları; Rufina, Magnolia ve Amancio'nun da olduğu görüldü.