Çağla Şıkel'den şiddet itirafı geldi

Çağla Şıkel, katıldığı bir yayında önemli açıklamalarda bulundu.Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Şıkel'in şiddet itirafı ise dikkati çekti.Çağla Şıkel, şiddete maruz kaldığını söyledi.Şıkel; "Çok şiddet gördüm. Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye.Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum." ifadelerini kullandı.