Almeda, yeni mesleğini açıkladı

Survivor All Star 2025’in en tartışmalı isimlerinden biri olan Almeda Baylan, yarışmadan diskalifiye edildi.Survivor yapım ekibine uyguladığı şiddet nedeniyle yarışma dışı kalan Baylan, şimdi bambaşka bir alanda kariyer yapmaya hazırlanıyor.Estetik sonrası yenilenen imajı sosyal medyada büyük yankı uyandıran Almeda Baylan şimdilerde şarkıcı olmaya hazırlanıyor.Açıklamalarıyla dikkat çeken Almeda, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda müzik dünyasına giriş yapacağını duyurdu.‘Yeni şarkılar, yeni vloglar, harika projelerle geliyorum. İnanıyorum ki siz de çok beğeneceksiniz. Her yerde olacağım’ sözleriyle hem iddiasını ortaya koydu hem de merak uyandırdı.