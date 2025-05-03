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Yıllar sonra bir araya geldiler

Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan, Devrim Nas ve Yağmur Atacan yıllar sonra bir araya geldi.

Ekleme: 3.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 3.05.2025 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
2006-2011 yılları arasında ekrana gelen Doktorlar dizisi, hem yayınladığı döneme damga vurdu hem de günümüzde de konuşulmaya devam ediliyor.

Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisinin oyuncuları da en az dizi kadar hiç unutulmadı.

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Dizide; Yasemin Özilhan Ela, Yağmur Atacan Hasan ve Devrim Nas da plastik cerrah Arslan'a hayat verdi.

Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından Doktorlar dizisinin yıldızları yıllar sonra bir araya geldi.

YASEMİN ÖZİLHAN'DAN PAYLAŞIM

Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas, Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasını birlikte izledi.

Bu anları Özilhan paylaştı.

Yıllar sonra bir araya geldiler

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