Adile Naşit'in hayatı film oluyor. "Adile" adlı filmde Müjde Ar'ı canlandıracak olan Seda Bakan, usta oyuncuyla bir araya geldi.

Seda Bakan, yeni projesine hazırlanıyor.Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Adile Naşit filmi için oyuncu seçimleri tamamlandı.Kadroda yer alan Seda Bakan ise oyuncu Müjde Ar'a hayat verecek.MÜJDE AR İLE BULUŞTUSeda Bakan, role hazırlık sürecinde usta oyuncuyla bir araya geldi."MÜJDE AR OLMAK..."Bu buluşmayı takipçileriyle paylaşan Bakan, heyecanını "Müjde Ar olmak… Heyecan, korku, merak, mucize" sözleriyle dile getirdi.Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın kızları Leyla ve Ela'yı da yanından ayırmaması dikkat çekti.