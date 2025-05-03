Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan mutluluk pozu

Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor.İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sık sık birlikte seyahat ediyor.Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, rotayı Roma'ya çevirdi.Aşkları doludizgin devam eden ünlü çiftten Hakan Sabancı, sevgilisiyle birlikte Roma-Paris treninde el ele çekilen fotoğraflarını paylaştı.Ünlü çiftin romantik pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde "Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli ilişkimizi konuşuyor, nedenini anlayamıyorum." açıklamasında bulunmuştu.