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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan mutluluk pozu

Hakan Sabancı, sevgilisiyle Roma-Paris treninde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 3.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 3.05.2025 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sık sık birlikte seyahat ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, rotayı Roma'ya çevirdi.

HAKAN SABANCI'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Aşkları doludizgin devam eden ünlü çiftten Hakan Sabancı, sevgilisiyle birlikte Roma-Paris treninde el ele çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çiftin romantik pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan mutluluk pozu

"İNSANLAR SÜREKLİ İLİŞKİMİZİ KONUŞUYOR"

Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde "Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli ilişkimizi konuşuyor, nedenini anlayamıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan mutluluk pozu
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