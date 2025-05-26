Nurgül Yeşilçay sezonu açtı!

Uzun zamandır bir projede yer almayan Nurgül Yeşilçay İstanbul'dan taşınacağını açıklamıştı.Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay, konuyla ilgili 'Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi. Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer.' demişti.Sosyal medyanın aktif isimlerinden ünlü oyuncu, sezonu açtı. Denizde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.49 yaşındaki oyuncu, tatil karelerini 'Tek başına tatil de gayet güzel oluyormuş. Mükemmel bir tatil oldu, sezon başladı.' notuyla paylaştı.