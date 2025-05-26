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Nurgül Yeşilçay sezonu açtı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay için yaz geldi.

Ekleme: 26.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır bir projede yer almayan Nurgül Yeşilçay İstanbul'dan taşınacağını açıklamıştı.

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı!

'ŞEHİR DIŞI OLACAK'

Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay, konuyla ilgili 'Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi. Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer.' demişti.

Sosyal medyanın aktif isimlerinden ünlü oyuncu, sezonu açtı. Denizde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı!

'TEK BAŞINA TATİL'

49 yaşındaki oyuncu, tatil karelerini 'Tek başına tatil de gayet güzel oluyormuş. Mükemmel bir tatil oldu, sezon başladı.' notuyla paylaştı.

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı!
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