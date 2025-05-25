Ünlü oyuncu tektaşını gösterdi

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, evleniyor.2024 sonlarında kısa süreli bir kriz yaşayan ve ayrılan ikili, ilişkilerine bir şans daha verdi.48 saatlik bir dargınlığın ardından barışan Sancaktutan ile Aka, yeni bir sürece hazırlanıyor.TEKTAŞ GÖRÜLDÜHafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, ilişkilerini resmileştirmeye hazırlanıyor.Evlilik yolunda ilerlendiğinin en belirgin göstergesi Sancaktutan'ın parmağındaki tektaş yüzük oldu.Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan'a evlenme teklifine bulunduğu söylentileri çıkmıştı.Blogyagmuru'nun paylaştığı fotoğrafta, Hafsanur Sancaktutan'ın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti.