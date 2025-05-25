Simge Sağın'dan duygusal paylaşım

Ablasının cenazesinde gözyaşlarına boğulan Simge, yaşadığı zor günlerin ardından ilk kez sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Simge Sağın'ı yıkan ölüm...Simge Sağın geçtiğimiz günlerde ablasını kaybetti...15 Mayıs'ta uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sağın'ın ablası Nilay Sağın, hayata gözlerini yumdu.Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Simge Sağın, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Ünlü şarkıcı, ablasıyla yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında yayımladı.