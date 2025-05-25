  • USD: 38,82 - 38,89
  • EURO: 44,00 - 44,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ile bir arkadaşının düğününe katıldı. Anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, ‘Mutlu evliliğin sırrı nedir?’ sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ekleme: 25.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
İrem Helvacıoğlu – Ural Kaspar çifti basın mensupları tarafından görüntülendi.

İlk bebeğine hamile olan İrem Helvacıoğlu, magazin muhabirleri ile ayaküstü sohbet etti.

Muhabir Online mikrofonlarına konuşan ünlü çifte ‘Mutlu evliliğin sırrı nedir?’ sorusu yöneltildi.

İrem Helvacıoğlu, eşine bakarak güldü. Ural Kaspar “Birbirine saygılı olmak” derken İrem Helvacıoğlu da “Aynen, doğru” ifadesini kullandı.

Anne – baba olmaya hazırlanan ünlü çift, bu durum nedeniyle heyecanlı olduklarını dile getirdi. İrem Helvacıoğlu – Ural Kaspar çiftinin kızı olacak.

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında çember daralıyor! Düğümü çözecek ifade!
Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu: 16 yaralı var!
Filistinli doktorun 9 çocuğunu katlettiler
TÜRKSAT 6a uydusunda ilk ihracat!
Cezaların yükselmesiyle çakar kullanımı azaldı
Yenidoğan Çetesi davasının 88 sayfalık fezlekesinde çarpıcı detaylar: Savcı örgütün ismini ilk kez açıkladı!
Donald Trump'tan dikkat çeken açıklama: Dünyanın en güçlü ordusunu ben inşa ettim
DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sürüyor: İşten atılan işçi sayısı 876’ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Şara ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
Osman Gökçek ABB'yi topa tuttu! 'ABB'deki soygun çok açık ve net'
İBB'de rüşvet yumağı! İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı gizli kasa çıktı
V! 'Sistemli şekilde batırıldım'
Thodex'in kurucusu Fatih Özer: 'Dolandırıldım' demişti! O kişi için istenen ceza belli oldu
Gazze’de yardım trajedisi! Bir dilim ekmek için zorlu mücadele...
Bayramda daha fazla yolcu 'yüksek hızda' seyahat edecek... Bakan Uraloğlu açıkladı
13 aşı Türkiye’de üretilecek! Laboratuvar testleri başarılı geçti
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Mesafeli satışta tüketici lehine yeni dönem
Bakan Yerlikaya açıkladı! 2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlu yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nda konuşuyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Zehirli balık uyarısı! Ayağa değdiği an hastanelik ediyor

Zehirli balık uyarısı! Ayağa değdiği an hastanelik ediyor

Bastığınız yere dikkat edin! Bu çiçeği koparana...

Bastığınız yere dikkat edin! Bu çiçeği koparana...

Apple'ın akıllı gözlükleri 2026'da geliyor: İşte beklenen özellikler

Apple'ın akıllı gözlükleri 2026'da geliyor: İşte beklenen özellikler

Google Arama'nın yapay zeka modu yayıncıları çileden çıkardı: Emek hırsızlığı var

Google Arama'nın yapay zeka modu yayıncıları çileden çıkardı: Emek hırsızlığı var

Kene kabusu büyüyor! Midesine yapıştı çıplak elle koparınca...

Kene kabusu büyüyor! Midesine yapıştı çıplak elle koparınca...