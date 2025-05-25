Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ile bir arkadaşının düğününe katıldı. Anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, ‘Mutlu evliliğin sırrı nedir?’ sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

İrem Helvacıoğlu – Ural Kaspar çifti basın mensupları tarafından görüntülendi.İlk bebeğine hamile olan İrem Helvacıoğlu, magazin muhabirleri ile ayaküstü sohbet etti.Muhabir Online mikrofonlarına konuşan ünlü çifte ‘Mutlu evliliğin sırrı nedir?’ sorusu yöneltildi.İrem Helvacıoğlu, eşine bakarak güldü. Ural Kaspar “Birbirine saygılı olmak” derken İrem Helvacıoğlu da “Aynen, doğru” ifadesini kullandı.Anne – baba olmaya hazırlanan ünlü çift, bu durum nedeniyle heyecanlı olduklarını dile getirdi. İrem Helvacıoğlu – Ural Kaspar çiftinin kızı olacak.