  • USD: 38,82 - 38,89
  • EURO: 44,00 - 44,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elif Buse Doğan'ın hayatını kabusa çevirdi!

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan kendisini sürekli takip eden takıntılı hayranı karşısında adliyelik olmuştu. Savcılık tarafından 2 yıl hapsi istenen şüpheli Murat T., hakkında mahkeme kararını verdi.

Ekleme: 25.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Elif Buse Doğan, kendisini takip ederek tehditler savurduğunu söylediği takıntılı hayranı ile geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu. Elif Buse Doğan, kendisini sürekli takip eden ve gittiği konserlerine kadar her adımını izleyen takıntılısı Murat T.,'nin Suudi Arabistan'da karşısına çıkıp üzerine yürümesi bardağı taşırmıştı. Korkuya kapılan Doğan, İstanbul'a döndüğünde şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

'KORKU İÇİNDEYİM'

Elif Buse Doğan şikayet dilekçesinde, Murat T.'nin kendisini Ordu, Çankırı ve İstanbul'da verdiği konserlerde sürekli takip ederek en ön sıralardan izlediğini bununla da kalmayarak yakın çevresindeki arkadaşlarıyla irtibat haline girerek kendisiyle görüşmek için konuşmaya çalıştığını belirtti.

2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Şikayet üzerine ifadesi alınan Murat T, şarkıcıyı takip etmediğini, iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Murat T., hakkında 'Israrlı Takip' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

CEZA ERTELENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde mahkeme geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Duruşmaya Elif Buse Doğan, şüpheli Murat T., ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede tarafların savunmaların ardından dosya heyet tarafından kararlaştırıldı. Şüpheli Murat T., hakkında hükmün açıklanması geri bırakılarak ceza ertelendi. Elif Buse Doğan takıntılısı karşısında geçtiğimiz günlerde mahkemeden 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan'ın başı saplantılı hayranıyla belaya girdi. Murat T. isimli kişi, geçtiğimiz aylarda Elif Buse Doğan'a sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı.

Bir süre mesajlarına devam sürdüren saplantılı şahıs, şarkıcı Elif Buse Doğan'ın daha sonra telefonuna ulaştı. Murat T., mesaj ve arama yoluyla ısrarlı bir şekilde şarkıcıyı taciz etmeye başladı.

TEDBİR İSTEDİ

Doğan, ikazlarına rağmen eyleminden vazgeçmeyen tacizcisi karşısında soluğu mahkemede almıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı Doğan, kendisini ısrarlı bir şekilde huzursuz eden saplantılı hayranı için tedbir talebinde bulunmuşu.

YANINA YAKLAŞAMAYACAK

Talebi değerlendiren mahkeme Elif Buse Doğan'ı haklı bularak, şüpheli Murat T. hakkında tedbir kararı vermişti.
Mansur Yavaş 'Atamızın emaneti' dediği Ankaragücü Kongresi'ne katılmadı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Işıkhan açıkladı: Önceliğimiz işin geleceğinden önce, işçimizin geleceği
Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu: 16 yaralı var!
Bakan Kurum’a Zey Köyü’nden teşekkür! Depremzede vatandaş: Bize bebek gibi baktınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek
Gazze'de can kaybı 53 bin 939'a yükseldi
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında çember daralıyor! Düğümü çözecek ifade!
Filistinli doktorun 9 çocuğunu katlettiler
TÜRKSAT 6a uydusunda ilk ihracat!
Cezaların yükselmesiyle çakar kullanımı azaldı
Yenidoğan Çetesi davasının 88 sayfalık fezlekesinde çarpıcı detaylar: Savcı örgütün ismini ilk kez açıkladı!
Donald Trump'tan dikkat çeken açıklama: Dünyanın en güçlü ordusunu ben inşa ettim
DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sürüyor: İşten atılan işçi sayısı 876’ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Şara ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
Osman Gökçek ABB'yi topa tuttu! 'ABB'deki soygun çok açık ve net'
İBB'de rüşvet yumağı! İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı gizli kasa çıktı
V! 'Sistemli şekilde batırıldım'
Thodex'in kurucusu Fatih Özer: 'Dolandırıldım' demişti! O kişi için istenen ceza belli oldu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Zehirli balık uyarısı! Ayağa değdiği an hastanelik ediyor

Zehirli balık uyarısı! Ayağa değdiği an hastanelik ediyor

Bastığınız yere dikkat edin! Bu çiçeği koparana...

Bastığınız yere dikkat edin! Bu çiçeği koparana...

Apple'ın akıllı gözlükleri 2026'da geliyor: İşte beklenen özellikler

Apple'ın akıllı gözlükleri 2026'da geliyor: İşte beklenen özellikler

Google Arama'nın yapay zeka modu yayıncıları çileden çıkardı: Emek hırsızlığı var

Google Arama'nın yapay zeka modu yayıncıları çileden çıkardı: Emek hırsızlığı var

Kene kabusu büyüyor! Midesine yapıştı çıplak elle koparınca...

Kene kabusu büyüyor! Midesine yapıştı çıplak elle koparınca...