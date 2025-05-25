Elif Buse Doğan'ın hayatını kabusa çevirdi!

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan kendisini sürekli takip eden takıntılı hayranı karşısında adliyelik olmuştu. Savcılık tarafından 2 yıl hapsi istenen şüpheli Murat T., hakkında mahkeme kararını verdi.

Şarkıcı Elif Buse Doğan, kendisini takip ederek tehditler savurduğunu söylediği takıntılı hayranı ile geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu. Elif Buse Doğan, kendisini sürekli takip eden ve gittiği konserlerine kadar her adımını izleyen takıntılısı Murat T.,'nin Suudi Arabistan'da karşısına çıkıp üzerine yürümesi bardağı taşırmıştı. Korkuya kapılan Doğan, İstanbul'a döndüğünde şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



'KORKU İÇİNDEYİM'



Elif Buse Doğan şikayet dilekçesinde, Murat T.'nin kendisini Ordu, Çankırı ve İstanbul'da verdiği konserlerde sürekli takip ederek en ön sıralardan izlediğini bununla da kalmayarak yakın çevresindeki arkadaşlarıyla irtibat haline girerek kendisiyle görüşmek için konuşmaya çalıştığını belirtti.



2 YIL HAPSİ İSTENDİ



Şikayet üzerine ifadesi alınan Murat T, şarkıcıyı takip etmediğini, iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Murat T., hakkında 'Israrlı Takip' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.



CEZA ERTELENDİ



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde mahkeme geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Duruşmaya Elif Buse Doğan, şüpheli Murat T., ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede tarafların savunmaların ardından dosya heyet tarafından kararlaştırıldı. Şüpheli Murat T., hakkında hükmün açıklanması geri bırakılarak ceza ertelendi. Elif Buse Doğan takıntılısı karşısında geçtiğimiz günlerde mahkemeden 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.



NELER OLMUŞTU?



Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan'ın başı saplantılı hayranıyla belaya girdi. Murat T. isimli kişi, geçtiğimiz aylarda Elif Buse Doğan'a sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı.



Bir süre mesajlarına devam sürdüren saplantılı şahıs, şarkıcı Elif Buse Doğan'ın daha sonra telefonuna ulaştı. Murat T., mesaj ve arama yoluyla ısrarlı bir şekilde şarkıcıyı taciz etmeye başladı.



TEDBİR İSTEDİ



Doğan, ikazlarına rağmen eyleminden vazgeçmeyen tacizcisi karşısında soluğu mahkemede almıştı.



İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı Doğan, kendisini ısrarlı bir şekilde huzursuz eden saplantılı hayranı için tedbir talebinde bulunmuşu.



YANINA YAKLAŞAMAYACAK



Talebi değerlendiren mahkeme Elif Buse Doğan'ı haklı bularak, şüpheli Murat T. hakkında tedbir kararı vermişti.