İdil Bilgen Miss World'de çeyrek finalde

Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanarak Türkiye’yi Miss World sahnesinde temsil etme hakkı kazanan İdil Bilgen, yeni bir güzellik yarışmasında kendini gösterdi.Hindistan’ın Haydarabad kentinde düzenlenen 72. Dünya Güzellik Yarışması’na katılan Bilgen, çeyrek finale kaldı.Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi’nde radyasyon onkolojisi üzerine çalışmalar yürüten 24 yaşındaki Bilgen, güzelliği kadar akademik başarısıyla da dikkat çekiyor.Miss World organizasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, “Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı” ifadeleriyle Bilgen’in başarısı kutlandı.Yarışmanın “Head-to-Head Challenge” bölümünde gösterdiği performansla öne çıkan Bilgen, kıta temsili kategorisinden çeyrek finale yükseldi.Ayrıca açılış töreninde sergilediği Hint dansı performansı da sosyal medyada geniş yankı buldu.Miss World 2025’in büyük finali, 31 Mayıs’ta Haydarabad’da gerçekleştirilecek.Türkiye’yi başarıyla temsil eden İdil Bilgen, finale bir adım kala dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Miss Turkey 2024 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'ün Yayladere ilçesine atandı.Herkes Bilgen'in görev yerine gitmesini beklerken genç kız, görev yerine gitmek yerine ABD'ye gitti.Instagram hesabından paylaşım yapan Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ABD'nin başkenti Washington D.C'deki "ASTRO 2024" toplantısına katıldığını bildirdi.Bilgen, "Katılmaktan onur duyuyorum." diye de ekleme yaptı