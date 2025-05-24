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Hadise'den Maldivler paylaşımı

Ünlü şarkıcı Hadise, Maldivler tatilindeki bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyada beğeni topladı.

Ekleme: 24.05.2025 - 13:08 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Yaz sezonunun gelmesiyle sıcak destinasyonlarda tatil hareketliliği başladı.

Tatil sezonunu ilk açanlar da, ünlüler oldu.

Bu tayfaya, Hadise de katıldı.

HADİSE MALDİVLER'DE

Ünlü şarkıcı, tatil için eşsiz bir deniz ve manzaraya sahip Maldivler'i seçti.

Deniz ve güneşin tadını çıkaran Hadise, bikinili pozlarıyla yazın enerjisini yansıttı.

BEĞENİ YAĞDI

“Plaj, lütfen” notuyla paylaştığı kareler, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Cesur ve samimi halleriyle sosyal medyada büyük beğeni toplayan şarkıcı, yaz tatilini dolu dolu geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı.

Hadise'den Maldivler paylaşımı

Hadise'den Maldivler paylaşımı

Hadise'den Maldivler paylaşımı

Hadise'den Maldivler paylaşımı
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