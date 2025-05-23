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Ünlü Oyuncular kızlarının yüzünü gösterdi!

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken oyuncu çift, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un minik bebekleri Mira Milena 1. yaşına girdi.

Ekleme: 23.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl ilk kez anne baba olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay,sır gibi sakladıkları bebeklerinin yüzünü sonunda gösterdi.

Ünlü. çift, 1 yaşına giren kızları Mira için doğum günü partisi düzenledi.

1. YAŞ KUTLAMASI

Kızının yüzünü her zaman kapalı olarak yayınlayan 39 yaşındaki Yıldız Çağrı Atiksoy, Mira Milena'nın ilk doğum günü partisinden fotoğrafları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

"CENNET YÜZLÜ KIZIM"

Ünlü isim, kızı için duygusal ifadelere yer verdiği mesajını şu şekilde paylaştı: "Cennet evladının yüzüymüş... Yüzünü gördüğümde anladım cennet yüzlü kızım.

Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak... Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye...

"BENİM KALBİMLE SEVSİNLER SENİ"

Bir yandan koca dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana.

"RABBİM İYİ RUHLARI ÇIKARSIN KARŞISINA"

Bu dünyaya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım, imtihansız imtihanların olsun meleğim... Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına. Seninle ilgili çok fazla hayalim var ama ilki babanla bizim yaşlarımıza geldiğin yaşlara sağlıkla şahit olmayı tüm kalbimle diliyorum... Ömrüm yettiği müddetçe seninle gökyüzünde kanatsız uçacağız Miloşkom... Benim kızım olduğun için çok şanslıyım. İyi ki bana, bize geldin gül gözlüm.. Doğum günü pastan her sene babanın ellerinden olsun."
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