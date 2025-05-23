  • USD: 38,80 - 38,87
  • EURO: 43,87 - 43,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şeyma Subaşı'ndan cacık açıklaması geldi!

Miami - Bali - İstanbul arasında bir hayat yaşamayı tercih eden Şeyma Subaşı, son katıldığı programda cacığı unuttuğu için gündem oldu.

Ekleme: 23.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın 5 Çayı programına konuk olan Şeyma Subaşı açıklamalarıyla yine gündem oldu.

ZOR ANLATTI

"Senin 5 çayı sofran nasıl olurdu?" sorusuna verdiği cevapta, 'patates salatası'nı 'soğuk patates yemeği', 'cacığı da 'yeşil yoğurt' diyen Şeyma Subaşı sosyal medyada gündem oldu.

Bu programdan sonra söyledikleri hakkında eleştiriler alan ünlü isme yorum yağdı. Sosyal medyada çok eleştirilen Subaşı, Instagram hesabından cacık yediği anları yayınlayarak eleştirilere cevap verdi.

"İLHAM OLDUM"

Subaşı açıklamasında "Cacığı unutmuşmuş! Tabii ki de cacığı unutmadım arkadaşlar. Aman siz viral yapacak bir şey bulun. Orada bir sürü güzel şey konuştuk. Bunların hiçbirini almayın siz. Cacık bilmiyormuş! Ama ilham oldum bak, Zuzu hanım eve döndüm cacık yapmış. Cacık güzel yiyin. Sevgiler..." dedi.


Cihantimur ailesinin avukatı konuştu: Talep edilebilecek tazminatın 2 katı ödendi
İBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonu! Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ operasyonu! 63 muvazzaf askerden 59'u yakalandı
İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı 4'e çıktı
Abdulkadir Uraloğlu’ndan Çin’de teknoloji diplomasisi
Bakan Şimşek açıkladı: Türkiye 2024'te altın hariç cari fazla verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı’ya Gazze tepkisi! 'Bebeklerin açlıktan öldüğü bir dünyada susulur mu!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan Dönüşü Dikkat Çeken Açıklamalar
Fahrettin Altun: Gazze'de zulüm soykırıma dönüştü
Bursa'da kapsamlı denetim başlıyor! Bakan Kurum talimatı verdi
Ordu-Giresun Havalimanı 10 yılda 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Profesör bu sözlerle uyardı: Köprü 'ben göçüyorum' diyor
MSB kaynakları: Yunanistan'ın çabaları iyi niyetli ve akıllıca bir adım değil
İsrail'de muhalifler ayaklandı! 'Saldırının suçlusu Netanyahu hükümeti'
MGK toplanıyor! Masada 'Terörsüz Türkiye' var
3 yıllık enflasyon tahmini belli oluyor: Fatih Karahan enflasyon raporunu açıklıyor
ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti
Gazze'ye yardım tırları 81 gün sonra girdi
AK Partili esnaflara zulüm: Mansur Yavaş'ın prensi onlarca kişiyi işsiz bıraktı
Meteoroloji güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Meteoroloji güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Kuryeler için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kuryeler için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ünlü şarkıcının mezarından çalınmıştı! 37 yıl sonra bulundu

Ünlü şarkıcının mezarından çalınmıştı! 37 yıl sonra bulundu

Şifre belirlerken dikkat! Kart şifrenizde bu rakamların yer almaması gerekiyormuş

Şifre belirlerken dikkat! Kart şifrenizde bu rakamların yer almaması gerekiyormuş

Koparan bin pişman! Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor

Koparan bin pişman! Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor

Google Chrome artık tehlikeye atılan parolalarınızı otomatik olarak değiştirecek

Google Chrome artık tehlikeye atılan parolalarınızı otomatik olarak değiştirecek