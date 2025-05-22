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Ünlü oyuncu bebeğini kaybetti!

Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Ekleme: 22.05.2025 - 09:17 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Ekranların popüler oyuncularından 32 yaşındaki Ege Kökenli, 2022 yılında evlendiği eşi Lior Ahituv ile bebek bekliyordu

Ancak güzel oyuncunun annelik sevinci yarım kaldı. 5 aylık hamile oyuncu acı haberi duyurdu.

Kökenli şu ifadeleri kullandı:

'BEKLENMEDİK ACI'

'Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.

Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.

Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz.'


Ünlü oyuncu bebeğini kaybetti!

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