Sinem Ünsal Cannes'a gitti!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'ne gitti.Dünyaca ünlü bir marka ile Cannes'a giden Sinem Ünsal'ın tercih edeceği kıyafet sonunda ortaya çıktı.Sosyal medya hesabından Cannes'a hazırlık aşamalarını paylaşan isim tercihini siyahtan yana kullandı. Dikkat çeken derin dekolteli elbisesiyle poz veren Sinem Ünsal'ın kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü.Farklı bir tarzla Cannes'da boy gösteren Sinem Ünsal'ı kimi çok beğenirken kimi ise belden aşağısını çok kötü buldu.