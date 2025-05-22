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İlayda Şeker'e mesaj yağıyor!

Survivor All Star 2025'e veda eden İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker'e mesaj yağdı.

Ekleme: 22.05.2025 - 09:11 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Eski Survivor şampiyonu ve bu sezonun iddialı isimlerinden İsmail Balaban 19 Mayıs akşamı düelloda Meryem Kasap'a yenildi.

Survivor'a veda ederek herkesi şaşırtan İsmail Balaban, artık hamile eşine kavuşacak.

Sosyal medyada İsmail Balaban'ın elenmesi sonrası İlayda Şeker'e mesaj yağdı.

TARİH VERMEDİ

İlayda Şeker tarih vermezken 'Sürpriz gelince paylaşırım, sağ salim hayırlısıyla gelsin' dedi.

İlayda Şeker sosyal medyada sık sık kocasını çok özlediğini dile getiriyordu.

Daha önce Survivor'da tanışıp adadan çıkınca evlilik kararı alan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın aşk pozları da zaman zaman gündeme geliyordu. Öyle ki Şeker adaya veda ederken eşinin arkasından gözyaşı dökünce gündem olmuştu.

İlayda Şeker'e mesaj yağıyor!

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